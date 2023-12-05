İstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

Fatih’te deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.

İstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul Fatih’te, deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 500 kilo kaçak midye ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Unkapanı Köprüsü’nün alt kısmındaki deniz kıyısında 3 şüphelinin denizden çıkardıkları midyeleri çuvallayarak bir araca yüklediklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tekneyle kaçak avlanıldığı belirlenen 50 çuvala doldurulmuş 1 ton 500 kilogram kaçak midye ele geçirdi, kaçak avlanan Ö.A., A.A., ve Y.K. adlı 3 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yasak yerde midye avcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere toplam 49 bin 683 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize döküldü.

Kaynak: İHA

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