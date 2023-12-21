Meteoroloji'den 5 il için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Güneydoğu’da 5 il için kar ve sağanak uyarısı yaptı.

15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta sağanak ve kar yağışı beklenmekte olduğunu bildirildi.

YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI

Açıklamada, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerinde, yer yer yoğun kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağışların olması beklenmekte olduğu belirtildi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Gerçekleşmesi muhtemel kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem