Kandilli Duyurdu: Marmara Açıklarında Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Marmara Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19 Temmuz 2024 saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, deprem yerin 4 km altında gerçekleşti.
Deprem, Tekirdağ'a bağlı Güzelköy Açıkları'nda, Marmara Denizi'nde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 19, 2024
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) https://t.co/Te9IVrcKN1
19.07.2024, 22:26:08 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 4.0 km#Kandilli
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