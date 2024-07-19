Kandilli Duyurdu: Marmara Açıklarında Korkutan Deprem

Marmara Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Temmuz 2024 saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, deprem yerin 4 km altında gerçekleşti.

Deprem, Tekirdağ'a bağlı Güzelköy Açıkları'nda, Marmara Denizi'nde meydana geldi.