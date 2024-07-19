CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Furkan Apartmanı Davası'nda Çıkan Karara Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında verilen karara, "3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür" sözleriyle tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Furkan Apartmanı Davası'nda Çıkan Karara Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada verilen kararı değerlendirdi.

'HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR'

Özel, "Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür. Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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