Boş Evi Olanlar Yandı! Konut Krizine 'Vergili' Çözüm

İkinci vergi paketiyle birlikte 'hayalet ev' olarak tanımlanan boş evlerden 'emlak ek vergisi' alınacağı iddia edildi.

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Boş Evi Olanlar Yandı! Konut Krizine 'Vergili' Çözüm

Birici vergi paketinin şoku henüz atlatılamamışken, ikinci paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre ikinci vergi paketinin sürprizi ‘hayalet ev’ olacak. İkinci evi olanlardan ve hayalet ev olarak adlandırılan boş evlerden ‘emlak ek vergisi’ alınacak.

Birinci vergi paketinin Meclis’te görüşmeye başlandığı dönemde ikinci vergi paketinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, ikinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi ve hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konutlardan “ek emlak vergisi” alınacak.

CEZA TUTARLARI ARTACAK

Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler için de ceza tutarları arttırılacak. Aynı şekilde kira giderini beyan etmeyenlerin de ceza tutarları artırılacak. Sayısı 230 bini aşan lojmanlarda da “kira fiyatı” düzenlemesine gidilecek. Lojmanlar, piyasadaki kira değerine göre yüzde 20 fiyat avantajıyla kullandırılabilecek.

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