Borsa İstanbul'da Bir Hisse İçin Tedbir Kararı Alındı

Borsa İstanbul'da işlem gören Marka Yatırım Holding A.Ş. hisseleriyle ilgili olarak "emir paketi tedbiri" uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 17 Temmuz günü gönderilen açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E payları 18/07/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/08/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir" denildi.

Tedbir kararının kapsamıyla ilgili olarak açıklamada, "Emir paketi tedbiri, 'piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması', 'emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması' ve 'emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması' uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadelerini yer verildi.

ŞİRKET: KARARI ÇARPITAN HABERLERLE İLGİLİ ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ

Kararla ilgili haberlerin ardından Marka Yatırım Holding bugün yazılı açıklama yaptı. Kararın içeriğine değinilen açıklamada, tedbir uygulamasının bazı medya kuruluşlarında çarpıtılarak yayınlandığı öne sürüldü.

Söz konusu haberlerle ilgili erişim engeli talep edildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırımcıyı korumak amacıyla almış olduğu emir paketi tedbiri, 'piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması', 'emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması' ve 'emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması' uygulamalarına ilişkin açıklama neticesinde işbu tedbir ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlanan 17.07.2024 tarihli duyuru ile ilgili Halk Tv internet gazetesi ve Halk Tv'nin haberini kullanan diğer internet haber siteleri tarafından yatırımcıyı koruma amaçlı bahse konu tedbir, halkı manipüle edecek şekilde haberleştirilmiştir.

Halk Tv ile diğer internet haber sitelerinin şirketimizi ve hissedarlarımızı olumsuz etkileyecek şekilde yayınladığı bu haberlere ilişkin şirket yönetim kurulunca alınan karara istinaden İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/89 E. Sayılı dosyası ile erişimin engellenmesi talebinde bulunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulunun aldığı bu kararla yatırımcılarımızı yanlış yönlendiren, şirket hisseleri ile ilgili spekülasyona neden olan haberler yapan kişiler/kurumlar hakkında yatırımcılarımız ve şirketimiz adına maddi/manevi tazminat talebinde bulunulacak olup bu haber kanalları hakkımda ilgili kurumlara gerekli şikayetler yapılacaktır."