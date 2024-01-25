Malatya'da şiddetli deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.00'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.93 kilometre olarak açıklandı. Ayrıca deprem, çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5,3 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin merkez üssünü Malatya Yeşilyurt olarak açıklarken, büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Depremin derinliğini ise 6.7 kilometre olarak açıklandı.

Malatya'da şiddetli deprem! - Resim : 1

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Battalgazi’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"OLUMSUZ ÇAĞRI ALINMADI"

Depreme ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16.04’te Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, "Battalgazi ilçemizde yaşanılan 5.2 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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