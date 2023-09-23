Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.48 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 DUYURDU
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.5 büyüklüğünde duyurdu. Derinliği ise 7.5 kilometre açıklandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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