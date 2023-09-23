Elon Musk Türkçe bilen personel arıyor! Dudak uçuklatan maaş

ABD’li milyarder Musk ile Erdoğan’ın görüşmesinden sonra Starlink hizmetini sunan SpaceX şirketi, Türkiye’de operasyonlara başlamak için resmi talepte bulundu.

TÜRKÇE BİLEN PERSONEL İLANI YAYINLANDI

Türkiye operasyonları için ilan açan şirket, müşteri destek sorumlusu arıyor. İlanda görev tanımı, “Müşterilere donanım veya yazılım sorunları için teknik destek sağlamak” olarak belirtildi.

En az lise diploması ve bir yıl deneyim aranan pozisyona başvurabilmek için ABD’de çalışma vizesine sahip olmak şart.

Açılan ilanda işe kabul edilenlere saatlik 22 dolardan 24,5 dolara maaş verileceği belirtildi.

SpaceX’in ilanında öne çıkan ve aranan özellikler:

-Lise diploması veya denklik belgesi

-Ön saflarda müşteri destek rolünde 1 yıldan fazla deneyim

-İyi derecede İngilizce ve Türkçe

-Tatillerde çalışmaya müsait olmalı