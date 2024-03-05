İzmir'de askeri helikopter düştü!

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalan askeri helikopter Urla'da boş bir araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza sonrası ilk belirlemelere göre, 1 personel yaralandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem