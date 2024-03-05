Berkin Elvan'ın ailesi yargılanıyor: Emri ben verdim diyen yargılanmıyor, ben yargılanıyorum!

Gezi Parkı direnişi sırasında polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'ın, Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Erdoğan'ın avukatı mazeret bildirerek katılmadı.

"EMRİ BEN VERDİM DİYEN YARGILANMIYOR, BEN YARGILANIYORUM"

Anne Gülsüm Elvan mahkemede, "Ben hakaretten yargılanıyorum. Ancak ben hakarete uğradım. Benim uğradığım hakarete ilişkin hiçbir işlem yapılmamaktadır. Emri ben verdim diyen yargılanmıyor, ben yargılanıyorum. Cumhurbaşkanı olması yargılanmasına engel mi? Olayda ben mağdur edildim, yargılanmam mağduriyetime neden olmaktadır. Beraatimi istiyorum" dedi.

"HAKLI DAVAMIZDA YARGILANIYORUZ"

Baba Sami Elvan ise, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Biz evladımızı kaybettik, haklı davamızda yargılanıyoruz. Ben haklıyım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Gülsüm Elvan ve Sami Elvan’in avukatı Caner Kartal ise, şunları söyledi:

"Önce dosyaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Vedat Şörli kararı sunmuştuk, mütalaadan önce bu kararın dikkate alınmasını talep ediyoruz. Müvekkillerin evladı katledilmiştir, sanık polis de olası kastla öldürmeden ceza almıştır. Karar da kesinleşme aşamasındadır, katılan 'emri ben verdim' demiştir. Müvekkiller de bu hususu anlatmıştır. Herhangi bir hakaret kastı olmadığı gibi ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerdir. malumun ilanıdır, kendi duygularını ifade etmişlerdir, müvekkillerin beraatını talep ediyoruz."

DURUŞMA ERTELENDİ

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandığı davada duruşma ertelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem