Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında beraat kararı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay ve Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren'in “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat kararı verildi.

Son Güncelleme:
Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında beraat kararı

Furkan Karabay ve Faruk Eren hakkında beraat kararı verildi.

Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ve editör Furkan Karabay'ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında karar çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları benzeri bir dava ile birleştirilen dosyalarının ikinci duruşması bugün görüldü.

MLSA'nın aktardığına göre savunmasını SEGBİS ile veren Karabay, “Vereceğiniz hiç bir kararın benim için kabul edilen bir değeri yoktur. Zaten açılmamış olması gereken bir davaydı” ifadelerini kullandı.

Karabay hakkında Mahkeme başkanının muhalefeti ile beraat kararı verilirken, Eren'in oy birliği ile beraatinde karar kılındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Faruk Eren Furkan Karabay
Son Güncelleme:
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor
AYM'den iptal kararı: Trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor
Çamaşır makinesinin performansı artıyor; 1 bardak makineye ekleyin yeter Çamaşır makinesinin performansı artıyor; 1 bardak makineye ekleyin yeter
Borsa güne iyi başladı Borsa güne iyi başladı
ÇOK OKUNANLAR
En sevilen 5 burç belli oldu En sevilen 5 burç belli oldu
'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç, piyango oldu' 'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç'
Kulis: Mehmet Şimşek'in talimatı rahatsızlık yarattı, 'işlerine gelmemiş' Kulis: Mehmet Şimşek'in talimatı rahatsızlık yarattı
Çanakkale depremi, beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim "İstanbul nüfusunun azaltılması gerek" diyerek anlattı Çanakkale depremi, beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı