Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında beraat kararı

Furkan Karabay ve Faruk Eren hakkında beraat kararı verildi.

Gerçek Gündem Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ve editör Furkan Karabay'ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında karar çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları benzeri bir dava ile birleştirilen dosyalarının ikinci duruşması bugün görüldü.

MLSA'nın aktardığına göre savunmasını SEGBİS ile veren Karabay, “Vereceğiniz hiç bir kararın benim için kabul edilen bir değeri yoktur. Zaten açılmamış olması gereken bir davaydı” ifadelerini kullandı.

Karabay hakkında Mahkeme başkanının muhalefeti ile beraat kararı verilirken, Eren'in oy birliği ile beraatinde karar kılındı.

Karabay, “Vereceğiniz hiç bir kararın benim için kabul edilen bir değeri yoktur. Zaten açılmamış olması gereken bir davaydı” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya karar için ara verildi. — MLSA Dava Takip (@MLSADavaTakip) March 5, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem