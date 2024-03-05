AYM'den iptal kararı: Trafik sigortalarında yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarıyla ilgili emsal bir karara imza attı.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan, araç satışından sonra trafik sigortasının 15 gün daha devam etmesini düzenleyen üçüncü ve dördüncü fıkraları iptal etti.

AYM kararı öncesi işleyen süreçte, bir araç sahibi, aracını sattığında, 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundaydı.

Sigorta şirketleri, bu bildirimin ardından sigortanın yapıldığı sözleşmeyi durumun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde feshetme hakkına sahipti. Sigortanın geçerlilik süresi, fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerliydi.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte, araç satışıyla birlikte sigorta da aynı gün iptal edilecek.

TRAFİK KANUNU’NUN 94. MADDESİ’NİN 3. VE 4. FIKRALARI

Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesi, sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemleri belirtiyor.

3. fıkra: Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir.

4. fıkra: Sigorta fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem