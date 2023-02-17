Yağma olayları: Deprem bölgelerinde 152 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.

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Yağma olayları: Deprem bölgelerinde 152 tutuklama

Türkiye'yi sarsan büyük felakette soruşturmalardaki son durum ile deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları hakkında Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi.

Buna göre deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı. Ayrıca bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda da 152 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 83 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda, 309 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Kaynak: AA

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