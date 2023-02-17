Demirtaş, Adalet Bakanı Bozdağ'a seslendi: Depremde yakınlarını kaybeden mahkumlar insani yaklaşımlar bekliyorlar

Demirtaş, Adalet Bakanı Bozdağ'a seslenerek, depremde yakınlarını kaybeden tutuklu ve hükümlülerin çok zor zamanlar geçirdiğini belirtti ve "İzin ve infaz erteleme şeklinde insani bir yaklaşım bekliyorlar." dedi.

Demirtaş, Adalet Bakanı Bozdağ'a seslendi: Depremde yakınlarını kaybeden mahkumlar insani yaklaşımlar bekliyorlar

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslendi. 

Demirtaş, depremde yakınlarını kaybeden tutuklu ve hükümlüler olduğunu belirterek, Bozdağ'dan infaz erteleme gibi yaklaşımlar beklenildiğini kaydetti. 

"TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇERİDE ÇOK ZOR ZAMAN GEÇİRİYORLAR"

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Depremde yakınlarını kaybeden tutuklu ve hükümlüler, içeride çok zor zamanlar geçiriyorlar. İzin ve infaz erteleme şeklinde insani bir yaklaşım bekliyorlar. 27 yıldır içeride olan İlyas Doğan, Adıyaman'da 6 yakınını kaybetmiş mesela. Lütfen duyarlı olun."

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