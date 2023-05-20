Gaziantep'te hareketli anlar: Hava sahası kapatıldı, uçuşlar durdu!

Son dakika haberi... Gaziantep hava sahası, gece saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine uçuşlara kapatıldı.

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Gaziantep hava sahasında gece saat 00.30 sıralarında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi.

Tanımlanamayan cismin hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edilmesi üzerine hava sahası uçuşlara kapatıldı.

26 SEFER İPTAL EDİLDİ

Hava sahasının uçuşlara kapatılması üzerine Gaziantep Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuşları durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirilirken geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan yapılması planlanan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 seferin iptal edildiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gaziantep hava sahasının ne zaman uçuşlara açılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmazken, konu ile ilgili makamların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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