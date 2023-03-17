Son dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sellerde can kaybı 18'e çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketindeki can kaybının 18'e çıktığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında olan Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez sel felaketi vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı son açıklamaya göre, sellerde can kaybı 18’e çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem