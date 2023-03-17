Son dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sellerde can kaybı 18'e çıktı

Bakan Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını açıkladı.

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Son dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sellerde can kaybı 18'e çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketindeki can kaybının 18'e çıktığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında olan Şanlıurfa ve Adıyaman’ı bu kez sel felaketi vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı son açıklamaya göre, sellerde can kaybı 18’e çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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