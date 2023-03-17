Boğaziçi rektörünün gazetecilere açtığı davada karar çıktı: Fıstık ve Buz beraat etti

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin şikayetiyle gazeteciler Fırat Fıstık ve Ozan Buz’a açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Fıstık ve Buz’un ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Gazeteci Fırat Fıstık ve dönemin Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Ozan Buz’un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Mehmet Naci İnci’nin şikayeti üzerine “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın karar duruşması İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, Buz ve Fıstık’ın atılı suçu işlemedikleri sabit görüldüğünden, gazetecilerin ayrı ayrı beraatına karar verdi.