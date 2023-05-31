Soma'da gözaltına alınan sendikacılar serbest bırakıldı

Manisa’nın Soma ilçesindeki Yeni Anadolu Madencilik’in önünde eylem yaparken gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi dört kişi bugün serbest bırakıldı.

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Soma'da gözaltına alınan sendikacılar serbest bırakıldı

Manisa’nın Soma ilçesindeki Yeni Anadolu Madencilik’in önünde eylem yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendika yöneticileri ve bazı sendika üyeleri gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendika yöneticilerinden Engin Köse dün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soma Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticilerinden Adem Dadaklı, sendikacıların serbest kalmasından sonra adliye önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bizler yöneticiler olarak dün özel sektöre ait maden ocağına basın açıklaması yapmaya gittik. Her zamanki gibi güvenlik güçleri önümüzü kestiler bizlere mani oldular. Gözaltına alındık kelepçe vurdular. Genel Başkanım dahil bizler hepimiz gözaltına alındık. Aslında gözaltına alınması gerekenler bizler değiliz, gözaltına alınacak olanlar şirket yöneticileri ve patronlardır. Biz ne zaman hak mücadelesine gitsek, karşımıza güvenlik güçleri, jandarma polis çıkıyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim karşımıza güvenlik güçleri dikiliyor. Bu kelepçeler bizlere değil, şirket yöneticilerine patronlara vurulsun. Herkese sesleniyorum bu adalet yerini bulmalıdır.”

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