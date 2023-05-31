Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu, Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı), Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı), Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı), İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı), Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı), Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı), Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı), Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı), Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı) ve Saim Özakalın'dan (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) oluştu.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, TOBB'daki ilk kadın yönetim kurulu üye olarak seçilirken, Genel Kurul'da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.

"YENİ BİR HEYECANLA ÇALIŞMAYA TEKRAR BAŞLIYORUZ"

Ayrıca Hisarcıklıoğlu da Twitter hesabından, TOBB'un 79. Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım yaptı.

TOBB 79. Genel Kurulu'nun, ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin oyları ile organ seçimlerini tamamladık. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, Komisyonlarımız, Konseylerimiz ve Kurullarımız ile birlikte ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin."