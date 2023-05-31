Gezi 10 yaşında: İstiklal Caddesi'nde polisten sert müdahale, onlarca gözaltı var

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi sınırlarındaki Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayan daha sonra adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle tüm Türkiye yayılan Gezi Direnişi 10 yaşında.

Taksim'de Gezi Direnişini anmak için toplanmalar başladı. Yurttaşlar 'Direne direne kazanacağız', 'İsyan, devrim, özgürlük', 'Her yer Taksim, her yer direniş', Bu daha başlangıç mücadeleye devam', ''Hak, hukuk, adalet' sloganları attı.

Türkiye'nin en büyük kitlesel direnişi olan Gezi Direnişi'ni 10'uncu yılında yapılan anmaya Eski HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Yeşil Sol Parti Milletvekili Sevda Karaca, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, TİP milletvekili Ahmet Şık, SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, sol partiler, sanatçılar, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Fidan Ataselim ve çok sayıda kişi Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Makine Mühendisleri Odası'nın (MMO) önünde bir araya geldi.

GEZİ TUTUKLULARI İÇİN ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Gezi'nin 10'uncu yılında yapılan basın açıklamasında Gezi eylemleri nedeniyle açılan davalarda tutuklanan Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater için adalet ve özgürlük talep edildi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Gezi Parkı'nı koruduğumuz için gurur duyuyoruz. 10 yıl geçmesine rağmen o günkü adaletsizlikler ve eşitsizlikler devam ediyor. Umudu büyüteceğiz, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İpek Sokak'ta Taksim Dayanışması'nın eyleminde, Gezi'de ölümsüzleşen "Yaşıyor" diye haykırılarak "Gezi'de Düşene Dövüşene Bin Selam" sloganı atıldı.

MMO önünde toplananlar "Karanlık gider Gezi kalır", "Gezi'de düşene dövüşene bin selam", "AKP'den hesabı gençlik soracak", "Berkin Elvan 15'inde bir fidan", "Faşizme teslim olmayacağız" sloganları atarak Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybedenleri andı, AKP'nin devrimle gideceğine ve faşizmin sokakta yenileceğine vurgu yaptı.

Gezi'de katledilenler için yapılan saygı duruşunun adından Esin Köymen tarafından basın açıklaması okundu. Gezi tutsakları için adalet istenen açıklamada, "Gezi’nin 10'uncu yılında, şehir şehir dalga dalga yayılan yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten ilk günkü gibi gurur duyuyoruz. O gün de bugün de aynı şeyi söylüyoruz, her yer Taksim her yer direniş" denildi. "GURUR DUYUYORUZ" Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkinimizin, Ali İsmailimizin, Abdocanımızın, Mehmetimizin, Ethemimizin, Ahmetimizin, Medenimizin ve Hasan Feritimizin anılarıyla gurur duyuyoruz. 6 Şubat Depremlerinde bir kez daha haklılıkları ispatlandığı üzere, sağlıklı ve dayanıklı kentlerde yaşama hakkını hukukla ve meslek ilkeleriyle savunarak Gezi’yi bir afet toplanma alanı olarak koruyan, bu ülkenin demokrasi güçleri ve demokrasiye omuz veren yurttaşlarıyla gurur duyuyoruz. Tüm ülkeyi şehir şehir “Her yer Taksim her yer direniş” sloganıyla inleten, haklarına, kentine, doğasına, memleketine sahip çıkan milyonlar adına, bütünüyle haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla 5,5 yıldır hapiste tutulan Osman KAVALA ile Gezi’nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özerden ile gurur duyuyoruz." "İNAT EDİYORUZ" "Hak arayanı biber gazına boğulmasına, polis şiddetine maruz bırakılmasına, ülkenin gençlerinin, eğitimli, kültürlü kesiminin, muhaliflerin, emeği sömürülen işçilerin; baskı, ekonomik kriz, geleceksizlik, liyakatsizlik yüzünden bir nefes, bir huzur arayışı ya da hayatta kalabilme çabasıyla kalbini memleketinde bırakıp bu ülkeden göç etmek zorunda bırakılmasına karşıyız" denilen açıklama şöyle sürdü: "Devletin tüm imkânlarının iktidar adına kullanıldığı, dünya tarihinin gördüğü en adaletsiz seçimlerinden birinden çıkan sonuç bizi umutsuzluğa sürüklemeyecek. Eşitlik özgürlük ve adalet için tüm farklılıklarımızla Gezi’de olduğu gibi birbirimizin elinden tutmakta inat ediyoruz.

Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımcı, dirençli “bir başka dünya” için mücadele etmeye devam ediyoruz. Pusulamız Gezi'dir.

İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. Onuncu yaşında da, Gezi’yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz Gezi Direnişini

Ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam."

POLİSTEN İSTİKLAL CADDESİ'NDE SERT MÜDAHALE

Gezi'nin 10'uncu yılında anma eylemleri için bariyerleri aşarak Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Boyun Eğme pankartı asan ve 'Boyun eğme, memlekete sahip çık sloganları atan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine polis müdahale etti. Polisin sert müdahalesinde eylemcilere yakın mesafeden biber gazı sıkıldı.

TKP'DEN AÇIKLAMA: ONURLU DİRENİŞİMİZİN BAŞLADIĞI YERDE BİR ARADAYIZ

Türkiye Komünist Partisi Gezi Direnişi’nin 10. yıldönümünde İstiklal Caddesi’nde bir eylem gerçekleştirdi. 10 yıl önce AKM’ye asılan Boyun Eğme pankartını bu kez Demirören AVM’ye asan TKP’liler, eylemde “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Boyun Eğme Memlekete Sahip Çık”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı. İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçen TKP’lilere eylemin ilk dakikalarında polisin müdahalesiyle karşılaştı.

TKP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “10 yıl önce gerici AKP iktidarına karşı milyonların sokağa döküldüğü onurlu direnişimizin başladığı yerde bir aradayız.

Boyun eğmeyenler kazanacak, biz kazanacağız!”, Tüm engellemelere baskıya rağmen sözümüzü haykırmaya devam ediyoruz. Bu karanlığı, umutsuzluğu yırtıp atacağız.” ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda TKP üyesinin gözaltına alındığını da duyuran Parti, “Hukuksuz gözaltıların derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

İstiklal Caddesi’nde bulunan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam eylemin ardından şu açıklamada bulundu:

“Haziran Direnişi bize yan yana gelince ne kadar güzel ne kadar güçlü olduğumuzu göstermişti, AKP'nin yarattığı karanlığa boyun eğilmeyeceğini göstermişti. Şimdi hep birlikte direnişten ne öğrendiğimizi gösterme zamanı; umutsuzluğa ve karanlığa yer yok. Bir kez daha halkımıza sesleniyoruz: Boyun Eğme, gerçek bir kurtuluş için örgütlen. Biz ülkemizden vazgeçmeyeceğiz ve bu ülkeyi hakettiği şekilde yöneteceğiz. Bizim insanlarımız hak ettikleri şekilde refah içinde ve mutlu yaşayacaklar bu ülkede. Halkımıza sözümüzdür, mutlaka başaracağız. Bugün burada hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

37 TKP'Lİ GÖZALTINDA

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç boyun eğer mi insan” demiştik Gezi’den önce. Gezi’de boyun eğmedi halk. On yıl sonra yine bir kenara yazılmalı: İnsan boyun eğmez. 35 TKP’li gözaltında. Onlar da boyun eğmez. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" diye yazdı.

TKP'den yapılan yeni bir açıklamada ise gözaltı sayısının 37 olduğu açıklandı. Gözaltına alınan parti üyeleri Sadi Konuk ve GOP Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet'e sevk edilecekler.