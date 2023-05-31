Metin Lokumcu Hopa'da anıldı

Metin Lokumcu’nun ölümünün 12’nci yılında Hopa Parkı’nda bir araya gelen Hopalılar, Lokumcu’nun fenalaştığı Hopa Meydanı’na yürüdü.

BirGün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre, burada yapılan basın açıklamasına Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Halkevleri Artvin Şube Başkanı Uğur Karakuş, SOL Partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERİN SESİNİ KESEMEYECEKLER"

Hopa halkı adına yapılan açıklamada, “31 Mayıs 2011 tarihinde Karadeniz'de bir isyan yükseldi. Deresine suyuna çaydaki kotaya ve kontenjanı hayır diyenler, çayına sahip çıkanların isyanıydı. O günlerde bu memlekette iktidarda olanlar baskı ile zulüm ile ülkeyi yönetmeye çalışıyordu. Hopalılar kendi geleceklerine, kendi onurlarına sahip çıkmak üzere bu faşist iktidar karşısında direnişe geçtiler.

Bizler 31 Mayıs günü bu mücadele içerisinde Hopalıların dostu, Hopalıların yoldaşı, Hopalıların öğretmeni Metin Lokumcu’yu kaybettik. 2 yıl sonra 2013'te yine gezide bunlar 3-5 ağaç için isyan çıkarıyorlar diyenlerin karşısında eşitlik özgürlük bağımsızlık talebi ile yine baskının ve zulmün karşısında dimdik direndik. Gezide de genç yoldaşlarımızı genç arkadaşlarımızı katlettiler. Türkiye tarihinde ne zamanki Türkiye halkları, Türkiye işçi sınıfı hakları için ayağa kalkar, ne zaman ki talepleri için örgütlenmeye başlar dönemlerin faşist iktidarları tarafından katledilmeye başlarlar.

Şunu iyi bilin ki bu memlekette onlarca, binlerce canımızı aldılar. Fakat eşitlik ve özgürlük yürüyüşümüzü durduramazlar. Hopa bu tarihin somut tanığıdır. Metin hocamızı Adalet ve Kalkınma Partisinin faşist iktidarı Hopa Parkı'nda öldürürken Hopalıları sindireceğini düşünüyordu. İhsan Hacımuratoğlu'na Trabzon'da pusu kuranlar bunlar bir daha başını çıkartamaz diyordu. Mahir Çayanları Hopa sokaklarında kalleş pusuda öldürenler bu halkı durduracaklarını düşündüler. Fakat Anadolu topraklarında eşitlik isteyen, özgürlük isteyenlerin sesini soluğunu asla kesemediler, kesemeyecekler.

Bugün burada bizler sadece ve sadece 31 Mayıs’ı ve Metin Lokumcu'yu hatırlamak üzere toplanmadık. Bizler tarihsel olarak bize bırakılan Mahir çayanların, İbrahim Kaypakkayaların, Deniz Gezmişlerin devam ettiğini ve bu mücadeleleri er ya da genç bu topraklar üzerinde çiçekleneceğinin inancıyla buradayız.

"HER YER HOPA HER YER DİRENİŞ"

Hopalı dostlar asla umutsuzluk yok, yılgınlık yok. Bizim taleplerimiz, bizim mücadelemiz o sandıklara sığmaz, bugüne kadar da sığmadı. Bizler eşitlik isteyen, özgürlük isteyen, halkların kardeşliğini isteyen ve bunun için mahallede, okulda, sokakta mücadele edenler bu mücadelelerinin en sonunda zaferle taçlandıracaklardır.

"FAŞİSTE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Yeryüzünde yaşayanlar ikiye ayrılır; birileri zulmedenler, birileri katledenler. Hakkını hukukunu isteyenlerin üzerine tankıyla topuyla saldıranlar ve onların isimleri tarihin hiçbir noktasında anılmaz ve ikincileri var bu memlekete sahip çıkar, yeryüzündeki toprağını suyuna, insan haklarına insanların birlik ve kardeşçe yaşama iradesine sahip çıkanlar var, Orada canlarını, bedenlerini huzurlu karşısında siper edenler var. Tarihin o güzelim sayfasında insanoğlunun tarihi devam ettikçe onların isimleri alınır ve onların cesaretiyle bize bıraktıkları onur ile birlikte biz bu faşizm karşısında, bu diktatörlük karşısında, bu yoksullaştıran, halk ezen, halkı yok sayan bu iktidar karşısında onlardan aldığımız cesaret ile yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu tarihten mirası bize bırakanlara sözümüzdür andımız var bizler onların bayraklarını en yükseğe dikene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu uğurda bedeli demek gerekiyorsa bedel ödemeyi de hiç gözümüzü karartmadan göze alıyoruz.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YAP HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Bugün bu saatten sonra Türkiye'nin değişik kentlerinde yine Haziran isyanını kucaklayan arkadaşlarımız yoldaşlarımız şehirlerin büyük meydanlarında Haziran isyanını ve Metin Lokumcu’yu selamlamak üzerine eylemler yapacaklar. Belki akşam ekranlarda İstanbul'da Ankara'da İzmir'de ve diğer kentlerde yine saldırıya uğradıklarını göreceğiz yine korkarak saldıracaklar korkakça saldıracaklar ama bizler tarihin verdiği o büyük sorumluluk ile ve bize bırakılan o miras ile bu mücadeleyi asla ve asla kesinti öğretmeden mücadeleyi Zafer ulaştırıncaya kadar devam edeceğiz. Bu saatten sonra bu kentlerde yapılacak olan eylemlere en azından buradan bir dakikalık da olsa alkışlarımız ile ve sloganlarımız ile destek olmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Hopa Meydanı’nda yapılan açıklama sonrası Metin Lokumcu’nun Kemalpaşa’da bulunan mezarı ziyaret edildi.