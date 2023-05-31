Kars'ta korkutan hortum: O anlar böyle görüntülendi

Kars'ta sabah saatlerinde aniden oluşan hortum maddi hasara neden oldu. Çok sayıda hayvan hortum nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:

Kars'a bağlı Merkez Ölçülü köyünde meydana gelen hortum, 2 evde ve köyün camisinde maddi hasar oluşturdu.

Sabah saatlerinde aniden oluşan hortum, çatıları uçurarak ahırlarda maddi hasar oluşturdu ve birçok tarım malzemesi ile birlikte tavuk, kuş gibi birçok hayvanın da telef olmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgarın çatıları uçurması ile birlikte evlerini çatı aralarına yapan birçok kuş yavrusu çevreye savruldu. Olay anında dışarıda olan Casim Morkoç'a ait yüze yakın tavuk ise kayboldu. Ayrıca Morkoç'un ve komşusunun ahır ve mereklerinde de ciddi boyutta maddi hasar oluştu. Casim Morkoç, yetkililerinden yardım talebinde bulunurken, olay sonrası AFAD İl Müdürü Oktay Aygan ve ekibi, köye giderek inceleme gerçekleştirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de caddelere savrulan çatılara ilişkin köylülere uyarıda bulunarak dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

Ayrıca olay anında elektrik kablolarının yollara savrulduğu da dikkatlerden kaçmazken, Kars Aras EDAŞ ekipleri de köye enerji verme noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

 
 
 
Son Güncelleme:
Artık bu teknikle yapacağınız hamur kızartması asla yağ çekmeyecek! Puf puf kabaracak Artık bu teknikle yapacağınız hamur kızartması asla yağ çekmeyecek! Puf puf kabaracak
'Deprem unutulunca deprem sigortasına talep azaldı, ucuz poliçe isteniyor' 'Deprem unutulunca deprem sigortasına talep azaldı, ucuz poliçe isteniyor'
Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak
Kurucusundan Belediyeler Birliği'ne tepki: Yönetiminde tek CHP'li bırakılmadı, AKP'li Belediyeler Birliği haline getirildi Yönetiminde tek CHP'li bırakılmadı, AKP'li Belediyeler Birliği haline getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı