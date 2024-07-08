Sokak Ortasında Silahlı Saldırı!

Şanlıurfa’da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Sokak Ortasında Silahlı Saldırı!

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan (55), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ağaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağaslan’ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Silah Şanlıurfa
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Komşular Arasında Silahlı Kavga Komşular Arasında Silahlı Kavga
'Ekonominin Cenazesini Kaldırdılar Ama Helvasını Kavuramadılar' 'Ekonominin Cenazesi Kalktı Ama Helvası Kavrulmadı'
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Ayşe Ateş'ten 'Rakel Dink' Benzetmesine Yanıt: 'Öz Kardeşimdir' 'Benimle Aynı Zulme Uğrayan Kadınlar Öz Kardeşimdir'
CHP Lideri Özel'den Sel Felaketi Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı CHP Lideri Özel'den Sel Felaketi Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı
Celal Doğan Hastaneye Kaldırıldı Celal Doğan Hastaneye Kaldırıldı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Kazananı Belli Oldu Kırkpınar'da Üst Üstü İkinci Zafer