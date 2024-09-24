Sokak Ortasında Silahlar Çekildi, 1 Ölü 2 Yaralı

Osmaniye'de sokakta çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. 2 arkadaşı ise yaralandı.

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Sokak Ortasında Silahlar Çekildi, 1 Ölü 2 Yaralı

Osmaniye'de sokakta çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Can Çalış (19) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Bağ Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları A.K. ve T.K. ile yolda yürüyen Abdurrahman Can Çalış, karşılaştığı bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen kişi, tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Çalış ile A.K. ve T.K. kardeşler, yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Çalış, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Abdurrahman Can Çalış, hastanede hayatını kaybetti. 2 kardeşin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

Kaynak: DHA

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