Sobadan Sızan Gaz 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Siirt'te sobadan sızan gaz 9 vatandaşı hastanelik etti. Zehirlendikleri değerlendirilen kişiler ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Kışlacık köyünde yaşayan ve rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen aile fertleri ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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