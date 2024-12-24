Sobadan Sızan Gaz 9 Kişiyi Hastanelik Etti

Siirt'te sobadan sızan gaz 9 vatandaşı hastanelik etti. Zehirlendikleri değerlendirilen kişiler ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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Sobadan Sızan Gaz 9 Kişiyi Hastanelik Etti

Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Kışlacık köyünde yaşayan ve rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen aile fertleri ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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