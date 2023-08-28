Skandal sözler! HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Karma eğitimde gençler birbirini taciz edebilir

Meclis'e AKP listelerinden giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, karma eğitimi skandal ifadelerle hedef aldı.

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Skandal sözler! HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Karma eğitimde gençler birbirini taciz edebilir

Seçimlere AKP listelerinden girerek Meclis’te sandalye kazanan ve sık sık Hizbullah ile ilişkisiyle gündeme gelen HÜDA PAR’ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ağzındaki baklayı çıkardı. Yapıcıoğlu, partisinin Kızıltepe İlçe Kongresi'nde "Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler" diye konuştu.

"Bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, "O çok iyi eğitim almış çocuklar, kendi anne babalarının katili durumuna gelebilirler. Okul ve sınıf içerisinde kendi akranlarına akla hayale gelmeyecek bazı davranışlar ortaya koyabilirler. Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler” diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Bizim müfredatla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. O güzel binaların içerisinde çocuklarımıza ne öğretiliyor, milli eğitimin müfredatında ne var, niçin biz bu okullarımızdan istediğimiz verimi alamıyoruz? 12 yıllık zorunlu eğitim dedik. Bu eğitim sistemi çocuklarımızı 6 yaşında, hatta şimdi okul öncesi eğitimle birlikte daha küçük yaşlardan bizden alıp, 19 yaşına kadar eğitmeden, sadece bazı bilgiler vererek, 19 yaşında da bize diyor ki, 'Biz sizin çocuğunuzu eğitemedik, alın buyurun siz eğitin.' diyor. Aslında 19 yaşına gelmiş çocuğun eğitim çağı geçmiştir. Artık ailesi de onu eğitemiyor. Özetle bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var. Biz önce insan yetiştirmeliyiz. Eğer yetiştirdiğimiz doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen, yetiştirdiğimiz herhangi bir meslek sahibi, bizi biz yapan değerleri öncelemiyorsa, sadece daha iyi bir kazanç elde etmenin peşindeyse, eğitim sisteminde ciddi bir sorun var. Eğer biz çok zeki çocuklarımızı insani değerlerle, manevi değerlerle teçhiz etmezsek, o çok zeki olanlar, kimsenin fark edemeyeceği dolandırıcılık yöntemleriyle milletin cebini boşaltabilirler ya da o çok iyi eğitim almış çocuklar, kendi anne babalarının katili durumuna gelebilirler. Okul ve sınıf içerisinde kendi akranlarına akla hayale gelmeyecek bazı davranışlar ortaya koyabilirler. Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler. Gençler birbirine insanın, insana yapamayacağı muameleleri yapabilirler. Bunun sorumlusu o gençler değildir. O gençleri eğitemeyen, onları o hale düşürmeye adeta teşvik eden, zorlayan eğitim sistemidir. Mutlaka bu konuda çok ciddi önlemler almak zorundayız."

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