Siyasi yasak talep edilen Terkoğlu savcıya meydan okudu: Zekeriya Öz'lerle de böyle mücadele ettim sizinle de edeceğim

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak talep edilmesine tepki gösterdi.

Halk TV'de Sözüm Var programında konuşan Terkoğlu, "Sayın savcı yazdığınız şeyi şu kadar önemsemiyorum. Şu kadar ciddiye almıyorum. Şu kadar parçayı koparamayacaksınız" dedi.

"Bu iddianameyi yazan savcı diyor ki eğer devletin için Fethullahçı bulursanız bunu saklayın" diyen Terkoğlu, "Hatta bulursanız, alın evinizde saklayın diyor. Barış'a siyasi yasak getirmesinin hiçbir önemi yok. Bu ülkede şarkı söyleme hakkının, oy kullanma hakkının bütün hakların bir savcı tarafından ayaklar altına alınması daha önemli" diye konuştu.

"FETHULLAHÇILARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN SAVCILIK YAPIYORSUNUZ"

Terkoğlu şöyle devam etti:

"Bakan yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Türkçe Olimpiyatları'nda çıktı şiir okudu. Şiiri Fethullah Gülen'in. Kim bu? Savunma Bakan Yardımcısı. Nerede? Fethullah'a selam gönderilen Türkçe olimpiyatlarında. Sayın savcı getireceğim. O şiir var mı? Okunuyor mu? Okunmuyorsa ben ceza istiyorum. Siyasi yasaktan daha ağır bir ceza istiyorum. Ama söyleniyorsa siz Fethullahçıların üstünü örtmek için savcılık yapıyorsunuz. Siz fethullahçıları korumak için savcılık yapıyorsunuz. Fetö aman açığa çıkmasın diye bunu yapıyorsunuz."

"SİYASİ YASAK BENİ ŞU KADAR İLGİLENDİRMİYOR"

FETÖ'den firar eden eski savcı Zekeri Öz tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklandığını hatırlatan Terkoğlu, "Bugün bakanların, bakan yardımcılarının Fethullahçılarla ilişkilerini, Wikileaks belgelerindeki marifetlerini oturup belgeye dayanarak yazamayacak mıyım? Beni siyasi yasak şu kadar ilgilendirmiyor. Anaysa'nın ayaklar altına alınması, Fethullahçılarla okuduğunuz şiirler ilgilendiriyor ama. Çünkü o benim milletimin sorunu" dedi.

Terkoğlu şöyle devam etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki o savcıya sesleniyorum. Siz bana siyasi yasak verin, vermeyin. Siz bu yapıları korumak için savcılık yapıyorsunuz. Ben sizden önce gelmiş Zekeriya Öz'lerle Cihan Kansız'larla da böyle mücadele ettim. Sizinle de böyle mücadele edeceğim."