Siyasetin zirvesi Yozgat'ın ilçesine odaklandı: Önce Sinan Oğan şimdi de Bakan Uraloğlu gitti

Yozgat'ın Yerköy ilçesi son günlerde siyasetçilerin ilgi odağı oldu. Sinan Oğan'ın İYİ Parti adayına destek için ilçeye gelmesinin ardından şimdi de Bakan Uraloğlu Yerköy'ü ziyaret etti.

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Siyasetin zirvesi Yozgat'ın ilçesine odaklandı: Önce Sinan Oğan şimdi de Bakan Uraloğlu gitti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren, ikinci turda Cumhur İttifakı saflarında yer alan Sinan Oğan, İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz’a destek için Yozgat’a gitmiş ve Oğan’ın bu ziyareti İYİ Parti’de parti yönetiminin tepkisini çekmişti.

Sinan Oğan İYİ Parti adayı için oy istediSinan Oğan İYİ Parti adayı için oy istediSiyaset

Akşener’in parti teşkilatlarına talimat vererek Oğan ile birlikte görünmeme uyarısında bulunduğu öne sürülmüştü.

ŞİMDİ DE BAKAN URALOĞLU

Oğan’ın ziyaretinin ardından bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aynı ilçeye giderek, AKP’nin adayına oy istedi. Bakan Uraloğlu, 'Önümüzdeki yerel seçimlerde burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Yerköy YHT Garı ve tren hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Burası bitmek üzere. İnşallah mayısın sonu, olmadı haziranın hemen başında burayı açıyoruz” dedi.
Önce Oğan’ın ardından Bakan Uraloğlu’nun Yozgat’ın bu ilçesini ziyaret ederek adaylara oy çağrısı yapması dikkat çekti.

Etiketler
Sinan Oğan Yozgat İYİ Parti Meral Akşener Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ata İttifakı
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