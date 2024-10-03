Siverek'te Onlarca Silah ve Uyuşturucu Yakalandı

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 20 Eylül-1 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimlerinde önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler kapsamında toplamda 16 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 8 tüfek, bir miktar metamfetamin ve esrar yakalandı.

Siverek İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA