Şanlıurfa Birecik'te Narkotik Operasyonlarda 13 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 13 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa Birecik'te Narkotik Operasyonlarda 13 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 141 kişiye işlem yapılırken gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa narkotik operasyonu düzenlendi. Toplam 6 gün boyunca aralıksız olarak üst üste gerçekleştirilen operasyonlarda 141 hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, yapılan aramalarda 199 kilo esrar, 49 kilo skank, 700 gram metamfetamin, 152 gram eroin, 1 hassa terazi, 5 tabanca, 1 tüfek, 56 mermi, 18 adet elektronik sigara ve bir miktar bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 1 araç ve 1 motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 885 Türk Lirasına da el konuldu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor
Trump Hedefi Şaşırdı, Yaptığı Hata Sosyal Medyayı Yıktı Trump Hedefi Şaşırdı, Yaptığı Hata Sosyal Medyayı Yıktı
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor
Elazığ'da Jandarmalar Çevre Kirliliği Konusunda Bilgi Verdi Elazığ'da Jandarmalar Çevre Kirliliği Konusunda Bilgi Verdi