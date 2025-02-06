Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! 1 Ölü, 29 Yaralı

Sivas'ta yoğun kar yağışının kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü şoförü, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada şoför hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

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Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! 1 Ölü, 29 Yaralı

Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, Iğdır'dan İstanbul'a giden Volkan Aytan (43) yönetimindeki Aras Turizme ait 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, F.K. (45) idaresindeki 41 ABN 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 29 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Aytan, kaldırıldığı Gölova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 29 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA-İHA

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Trafik kazası Sivas Otobüs Hastane Erzincan
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