Sivas'ta Korkunç Ahır Yangını! Hayvanlar Öldü, 4 Kişi Tedaviye Alındı

Sivas'ın Sarkışla ilçesi Sultan köyünde, Sinan Özdemir isimli vatandaşa ait ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı taş binada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında ahırdan hayvanları kurtarmak isteyen Esma Özdemir (48), Nazım Özdemir (12) ve Belinay Özdemir (12) dumandan etkilenirken, Fatih Budak (31) ise başına taş düşmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangında 4 büyükbaş ölürken, bina iş makinesiyle yıkıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA