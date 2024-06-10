Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi paniği: 3 kişi öldü

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne bağlı olarak Sivas'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi paniği: 3 kişi öldü

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA virüsü ölümlere neden oylama devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde vefat etti.

Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor.

Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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