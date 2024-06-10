CNBC-e bugün yayın hayatına başlıyor: İşte frekans bilgileri
CNBC-e Türkiye'de yayın hayatına yeniden başlıyor. Bugün ilk yayınına başlayacak olan CNBC-e'nin yayın akışı ve frekans bilgileri de belli oldu.
İlbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı eğlence içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.
Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.
CNBC-E FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:
Frekans: 11837
Sembol: 30000
FEC: 2/3
POL: V (Dikey)
CNBC-E HANGİ PLATFORMDA HANGİ KANALDA?
Kablo TV: 38. kanal
Tivibu: 42. Kanal
TVPlus: 31. kanal
D-Smart: 38. kanal
CNBC-E TÜRKİYE YAYIN AKIŞI NE OLACAK?
Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak.
CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.