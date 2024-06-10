CNBC-e bugün yayın hayatına başlıyor: İşte frekans bilgileri

İlbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı eğlence içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.

Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

CNBC-E FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:

Frekans: 11837

Sembol: 30000

FEC: 2/3

POL: V (Dikey)

CNBC-E HANGİ PLATFORMDA HANGİ KANALDA?

Kablo TV: 38. kanal

Tivibu: 42. Kanal

TVPlus: 31. kanal

D-Smart: 38. kanal

CNBC-E TÜRKİYE YAYIN AKIŞI NE OLACAK?

Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak.

CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.