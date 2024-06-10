CNBC-e bugün yayın hayatına başlıyor: İşte frekans bilgileri

CNBC-e Türkiye'de yayın hayatına yeniden başlıyor. Bugün ilk yayınına başlayacak olan CNBC-e'nin yayın akışı ve frekans bilgileri de belli oldu.

CNBC-e bugün yayın hayatına başlıyor: İşte frekans bilgileri

İlbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı eğlence içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.

Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

CNBC-E FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:
Frekans: 11837
Sembol: 30000
FEC: 2/3
POL: V (Dikey)

CNBC-E HANGİ PLATFORMDA HANGİ KANALDA?

Kablo TV: 38. kanal
Tivibu: 42. Kanal
TVPlus: 31. kanal
D-Smart: 38. kanal

CNBC-E TÜRKİYE YAYIN AKIŞI NE OLACAK?

Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak.

CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.

Diyarbakır’da dans eden gruba tekbir getirerek saldırdılar! Diyarbakır'da 50 kişilik grup dans etkinliğini bastı
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi 81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 11 işçi alınacak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 11 işçi alınacak
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde