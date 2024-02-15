Sivas Valiliği, Erzincan'a gidişi yasakladı

Sivas Valiliği, maden faciasının yaşandığı Erzincan’la ilgili bir yasaklama kararı açıkladı.

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, “Kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla şahıs ve araçların Erzincan iline gidebileceği” savunuldu.

Açıklamada, Sivas’tan Erzincan’a çıkışların 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“13.02.2024 günü saat 14.00’de Erzincan ili İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili olarak, Erzincan iline kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla gidebileceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimizden çıkışlarının 2911 sayılı kanunun 17 ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince; Sivas ili coğrafi sınırları içerisinde 20/02/2024 günü saat 23.59’a kadar (7) gün süreli Valilik Makamının kararı gereğince yasaklanmıştır.”