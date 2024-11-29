Şişli’de Doktora Darp! Suç Kaydı Kabarık Çıktı

Şişli’de 49 yaşındaki Arzu C., Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde gitti. İddiaya göre, Arzu C. Doktor Ahmet Ö.'den ilaç yazmasını istedi.

Sistemin açılmadığını söyleyen Doktor Ahmet Ö., beklemesi gerektiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Arzu C. panik atak geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DARP RAPORU ALAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Annesinin rahatsızlandığını öğrenen Arzu C.’nin oğlu Lütfü Koray C. Aile Sağlığı Merkezini basarak iddiaya göre doktoru darp etti. Doktor ve Lüftü Koray C. Arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Darp raporu alan doktor, şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Lütfü Koray C., ifadesinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

DOKTORUN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Doktoru darp eden Lüftü Koray C.’nin iş yeri ve kurumdan hırsızlık, taksirle yaralama suçundan kaydığı ortaya çıktı. Doktor Ahmet Ö.’nün ise görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve yürüyüş kanuna muhalefet ve tehdit hakaret suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA