Gizli Cennette Termometreler Eksi 10’u Gösterdi

Erzincan’da etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi dondu. Şelale donunca 3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ortaya çıktı.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekimi yaptı. 21 Ekim 2021'de ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen şelaledeki görüntü kartpostalları aratmadı.

Kaynak: İHA