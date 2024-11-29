Gizli Cennette Termometreler Eksi 10’u Gösterdi

Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erzincan’da hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Girlevik Şelalesi, tamamen buz tuttu.

Gizli Cennette Termometreler Eksi 10’u Gösterdi

Erzincan’da etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi dondu. Şelale donunca 3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ortaya çıktı.

Gizli Cennette Termometreler Eksi 10’u Gösterdi - Resim : 1

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekimi yaptı. 21 Ekim 2021'de ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen şelaledeki görüntü kartpostalları aratmadı.

Gizli Cennette Termometreler Eksi 10’u Gösterdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

Akit Yazarından Akılalmaz Sözler... Bu Kadarına da Pes! 'Dans Zinadır' Deyip Laikliği Hedef Aldı Akit Yazarından Akılalmaz Sözler... Bu Kadarına da Pes!
Kabuklarını Asla Çöpe Atmayın: Çiçeklerin Coşmasını Sağlıyor Kabuklarını Asla Çöpe Atmayın: Çiçeklerin Coşmasını Sağlıyor
Vücuda Reset Atıyor, İltihabı Kurutuyor! Doğal Şifa Kaynağı Vücuda Reset Atıyor, İltihabı Kurutuyor! Doğal Şifa Kaynağı
Sahte Dolar Skandalında Yeni Gelişme: ATM'lere Binlercesini Yatırmışlar Sahte Dolar Skandalında Yeni Gelişme