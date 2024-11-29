Kahvede Galatasaray Maçını İzlerken Yakalanınca, 'Sonuna Kadar Bekleyin' Diye Yalvardı

Bursa'da 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın yeri polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli, Galatasaray maçını kahvehanede izlerken yakalandı. Şüpheli polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diye yalvardı.

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Bursa'da Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kahvede Galatasaray Maçını İzlerken Yakalanınca, 'Sonuna Kadar Bekleyin' Diye Yalvardı - Resim : 1

KAHVEHANEDE MAÇ İZLERKEN YAKALANDI

Hırsızlık suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah A.'yı (25), teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaştı.

Kahvede Galatasaray Maçını İzlerken Yakalanınca, 'Sonuna Kadar Bekleyin' Diye Yalvardı - Resim : 2

"MAÇ SONUNA KADAR BEKLEYİN"

Kahvehaneye müşteri gibi giren ekipler, 24 suç kaydı olan Emrah A.'yı Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Aktaş, evine baskın yapan polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvardı.

Devre arasını karakolda geçiren şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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