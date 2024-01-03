Sis Çanakkale'yi esir aldı: Köprü bulutların üstünde yüzdü

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

Şehirde etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, Kuzey ve Güney’den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Kaynak: İHA