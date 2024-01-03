Sis Çanakkale'yi esir aldı: Köprü bulutların üstünde yüzdü

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

><

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında drone ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

Şehirde etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, Kuzey ve Güney’den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 11.00 itibatiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale Çanakkale Köprüsü
RSF Temsilcisi Önderoğlu: Karabay'ın alıkonulması pratikte yatarı olmayan bir düzenlemeye dayanıyor RSF Temsilcisi Önderoğlu: Karabay'ın alıkonulması pratikte yatarı olmayan bir düzenlemeye dayanıyor
Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu
Çorabınızın içerisine döküp sonrasında çorabı giyin! Bakın neye fayda sağlıyor Çorabınızın içerisine döküp sonrasında çorabı giyin! Bakın neye fayda sağlıyor
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Meclis üyesi Ali Kıdık istifa etti: 'İYİ Parti ülke gerçeğinden uzaklaştı' İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Meclis üyesi Ali Kıdık istifa etti:
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda! İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda!
Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor: Bu iki yeni belirtiye dikkat!
Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum' Seçil Erzan ve Mert Çetin'in sır 'Muslera' yazışması: 'Panik yapıp hocayı arar diye çok korkuyorum'
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız! 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız!
Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor!