RSF Temsilcisi Önderoğlu: Karabay'ın alıkonulması pratikte yatarı olmayan bir düzenlemeye dayanıyor

Gazeteci Furkan Karabay Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den (RSF) Erol Önderoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Furkan Karabay’ın hakız tutukluluğuna son verilmesi çağrısında bulundu.

Önderoğlu, “Yargı, kendisine yönelik iddiaların bastırılmasının aracı yapılamaz. Bu alıkoymanın pratikte “yatarı olmayan” bir düzenlemeye dayandığını da hatırlatalım” ifadelerini kullandı.

RSF’den Erol Önderoğlu: Gazeteci @FurkannKarabay’ın haksız tutukluluğuna son verilmeli, o kimseyi hedef göstermedi. Yargı, kendisine yönelik iddiaların bastırılmasının aracı yapılamaz. Bu alıkoymanın pratikte “yatarı olmayan” bir düzenlemeye dayandığını da hatırlatalım. pic.twitter.com/3pwnkunDpR — RSF Türkçe (@RSF_tr) January 3, 2024

Karabay’ın avukatları da tutukluluğa itiraz dilekçelerinde, üst sınırdan ceza alması durumunda dahi 1 gün bile hapis yatmaması gerektiğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem