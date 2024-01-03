RSF Temsilcisi Önderoğlu: Karabay'ın alıkonulması pratikte yatarı olmayan bir düzenlemeye dayanıyor

RSF Temsilcisi Önderoğlu, gazeteci Furkan Karabay'ın alıkonulmasının pratikte yatarı olmayan bir düzenlemeye dayandığının altını çizdi.

RSF Temsilcisi Önderoğlu: Karabay'ın alıkonulması pratikte yatarı olmayan bir düzenlemeye dayanıyor

Gazeteci Furkan Karabay Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler’den (RSF) Erol Önderoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Furkan Karabay’ın hakız tutukluluğuna son verilmesi çağrısında bulundu.

Önderoğlu, “Yargı, kendisine yönelik iddiaların bastırılmasının aracı yapılamaz. Bu alıkoymanın pratikte “yatarı olmayan” bir düzenlemeye dayandığını da hatırlatalım” ifadelerini kullandı.

Karabay’ın avukatları da tutukluluğa itiraz dilekçelerinde, üst sınırdan ceza alması durumunda dahi 1 gün bile hapis yatmaması gerektiğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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