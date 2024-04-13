Şırnak'ta 'taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi, valilik açıklama yaptı!

Şırnak'ta 'taciz' iddiasıyla Z.Ç. isimli uzman çavuş, kalabalık bir grup tarafından darbedildi.

Olayın ardından Şırnak Valiliği, dün akşam Orman Kavşağı'nda taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedilen Z.Ç. isimli kamu görevlisinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 21.30 sıralarında İlimiz merkezindeki Orman Kavşağı'nda Z.Ç. adlı kamu görevlisi, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilmiştir. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Z.Ç hastanede tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem