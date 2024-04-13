Kahramanmaraş’ta Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Valilikten açıklama geldi

Kahramanmaraş’ta bir AVM'de bulunan Starbucks şubesine saldırı gerçekleşti. Pompalı tüfekle gerçekleşen saldırıda büyük korku ve panik yaşandı.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 3 kişinin Starbucks şubesine taşlar attığı da görüldü. Taşlar nedeniyle şubenin camları kırıldı.

VALİLİK: SALDIRGANLARDAN BİRİNİN 42 SUÇ KAYDI VAR

Kahramanmaraş Valiliği, kahve zinciri şubesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda pompalı tüfekle de ateş açıldığı belirtilen açıklamada şüphelilerden 1’inin yakalandığı ifade edilerek şöyle denildi:

“12 Nisan2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın; yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.”

ADANA'DA DA SALDIRI OLMUŞTU

Adana motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler Starbucks şubesine ateş açıp kaçtı. Saldırıda, içeride bulunan müşterilere şans eseri birşey olmazken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'ndaki Starbucks şubesinde meydana geldi. İddiaya göre ünlü kahve zincirinin önüne gelen motosikletli kişi yada kişiler, yanında getirdiği tabancayla rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda işyerinin camları kırılırken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.