Şırnak'ta Can Pazarı! Öğrenci Servisiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var
Şırnak’ta servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 13’ü çocuk 19 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Feci kaza, sabah saatlerinde Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı D 400 kara yolunda meydana geldi.
Cizre'den il merkezine seyir halinde olan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile yan yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı belirtilen hafif ticari araç çarpıştı.
13'Ü ÇOCUK 19 YARALI
Kazada E.S. (9), H.G. (4), B.G. (11), Ç.D. (11), B.S. (11), M.S. (3), N.B. (12), B.B. (12), M.B. (7), B.B. (14), Ş.B. (5), H.B. (11), H.K. (10) ile K.B. (22), N.Y. (54), M.K. (26), S.B. (44), A.T. (46) ve K.S. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: