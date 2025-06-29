Şırnak'ı Fırtına Vurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan göçerlerin çadırlarını fırtına vurması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ı Fırtına Vurdu
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İlçenin yüksek rakımlı yaylalarında kalan besicilerin çadırları aniden bastıran fırtına nedeniyle zarar gördü. Onlarca çadır içindeki eşyalarla beraber havaya uçarken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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