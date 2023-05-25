Şirket yöneticinden açıklama: Sigaraya zam mı geliyor?

Sigaraya zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialar gündem oldu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre JTI Türkiye’nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktaran Politt, “Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Nereden kaynaklandığını anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz bu spekülasyonun, piyasa paydaşlarının sağduyulu tavrıyla bir an önce sona ermesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.