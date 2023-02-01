Şirin Payzın'dan Kandil'deki fotoğrafa açıklama: Bu röportaj AKP’nin çözüm süreci yani 'iş tuttuğu' dönemde yapıldı

AKP hükümetinin 2012 yılında başlattığı ‘Çözüm Süreci’, 2015’teki seçimlerden sonra sona erdi.

Çözüm süreci devam ederken, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine ülkede bulunan silahlı militanlar Kandil’e doğru yola çıkmıştı. Kandil’de de “geri çekilme” açıklaması yapılacağı nedeniyle çok sayıda gazeteci bölgeye gitmişti.

Söz konusu toplantıya çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci katılmış, bazı gazeteciler terör örgütü yöneticileriyle röportaj yapmıştı. Çözüm süreci devam ederken bu röportajlara herhangi bir soruşturma açılmadı.

AKP’LİLER KENDİ BAŞLATTIKLARI SÜRECE SIRT ÇEVİRDİ GAZETECİLERİ SUÇLADI

AKP’liler, 2015’ten sonra, süreci kendilerinin başlattıklarını unuttu ve Kandil’e giden muhalif gazetecileri eleştirmeye başladı.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından, Halk TV sunucusu Şirin Payzın’la bir tartışma yaşadı. Birinci, HDP'nin Millet İttifakı ile pazarlık içerisinde olduğunu iddia etti. Bu iddiaların üzerine Payzın, "Kürtler Bakan da olur Cumhurbaşkanı da" dedi.

Tartışma devam ederken AKP’li Binici, Payzın’ın Kandil’de çekilen fotoğrafını paylaştı ve “Kürt benim öz kardeşimdir. Kastım, senin dağda ziyaret edip fotoğraf çektirdiklerinle iş tutanlar” dedi.

PAYZIN’DAN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI: BU RÖPORTAJ AKP’NİN ÇÖZÜM SÜRECİ YANİ 'İŞ TUTTUĞU' DÖNEMDE YAPILDI

Şirin Payzın, Çözüm Süreci'nde PKK yöneticisi Murat Karayılan'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Birinci'ye şu şekilde karşılık verdi:

"Vesile oldu. Bu röportaj AKP’nin çözüm süreci yani 'iş tuttuğu' dönemde yapıldı. Dolmabahçe mutabakatı öncesi AKP’nin 'Tarihi' dediği ateşkes çağrısını izlemek üzere TRT, AA, Ulusal kanallar, AKP'li köşe yazarları ile birlikte gittik, soru sorduk. Röportaj CNN Türk’te yayınlandı. Arşivde.”

Vesile oldu.Bu röportaj AKP’nin çözüm süreci yani “iş tuttuğu”dönemde yapıldı.Dolmabahçe mutabakatı öncesi AKP’nin ”Tarihi”dediği ateşkes çağrısını izlemek üzere TRT,AA,Ulusal kanallar, AKPli köşe yazarları ile birlikte gittik,soru sorduk.röportaj cnntürk’te yayınlandı. arşivde https://t.co/EsM9naVy9k — Sirin Payzin (@siring) February 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem