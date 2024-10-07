Sıra Arkadaşları Ayşenur İçin Eylemde: Adalet Sarayı Değil Adalet İstiyoruz

4 Ekim günü İstanbul’da yaşanan kadın katliamının yankıları devam ediyor. Semih Çelik adlı erkek tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için Türkiye’nin dört bir yanında eylemler gerçekleştirilirken, devletin yaşanan kadın cinayetlerindeki ihmaline tepki gösterildi.

İstanbul’da katledilen Ayşenur Halil’in öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi’nde sıra arkadaşları Ayşenur’u anmak için toplandı.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı anmada, öğrenciler okula siyahlara bürünerek geldi.

“Adalet Sarayı değil adalet istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde öğrenciler, katledilen Ayşenur’u andı.

Öğrenciler, basın açıklamasında devletin kadın cinayetlerinin önüne geçmesi için önlem almasını talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem