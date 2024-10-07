Ortaokullu Öğrenciler Türkiye'nin En Uzun Kaydırağında Eğlenceli Anlar Geçirdi

Murat Dağı’nın eşsiz doğası eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla kaydıraktan kayan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve eğitim hayatlarına renk katmak amacıyla bu tür organizasyonları düzenlediklerini belirtti. Başkan Akel, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Onların gülümsemeleri, geleceğe olan umudumuzu pekiştiriyor” dedi. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirdiğini ve onlara unutulmaz hatıralar kazandırdığını vurgulayan Akel, Gediz Belediyesi olarak gençlere yönelik faaliyetleri artıracaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA