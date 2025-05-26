Sinpaş Skandallarına Yenisini Ekledi, Doğa Talanından Sonra Bir de Hak Gaspı

Sinpaş Holding, doğa talanı yaptığı Marmaris’in Kızılbük Koyu’nda skandallarına bir yenisini ekledi. Ormanı ve denizi yok eden projenin inşaatına devam eden Sinpaş Holding, şantiyesinde çalıştığı işçiyi tazminatsız şekilde işten çıkardı. İnşaat İş Sendikası olan Ertan Polatkan’ın sendikasının Kızılbük’te gerçekleşen doğa katliamını sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle çıkarıldığı belirtildi.

Polatkan, Sinpaş Holding’in İstanbul Beşiktaş’ta bulunan merkezi önünde ödenmeyen tazminatları için eyleme başladı. Eylem sürecinde Polatkan’a sendikalar ve üniversite öğrencileri desteğe geldi. Polatkan eylemi boyunca tazminatını talep ederken aynı zamanda çalışma koşullarını da anlattı.

TÜM HAKLARI YATIRILDI

Sinpaş Holding’in Kızılbük projesinde, işçilere verilen yemeklerin kurtlu olduğunu ve küçük odalarda 15 kişiye kadar kaldıklarını anlatan Polatkan eylemi bırakması için baskıyla karşılaştığını da aktardı.

5 günlük eylemin ardından İnşaat-İş Sendikası bugün Polatkan’ın tüm haklarının yatırıldığını ve eylemin kazanımla sonuçlandığı açıkladı.